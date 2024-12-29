Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в 10 городов России

Азербайджанским авиакомпаниям дали указание приостановить полеты в десять российских городов на неопределенный срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как отмечается, данное решение связано с вопросами безопасности.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону продолжили обсуждение вопросов, связанных с авиакатастрофой лайнера "Азербайджанских авиалиний".

Напомним, самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, который выполнял рейс Баку - Грозный, потерпел крушение в среду, 25 декабря, около казахстанского города Актау. Российский лидер выразил соболезнования семьям погибших.