Собянин: Стойкам "Живое общение" в московском метро исполнилось 10 лет

В московском метрополитене уже в течение десяти лет работают стойки "Живое общение". Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, там можно приобрести сувенирную продукцию метрополитена, в частности, одежду и тематические карты "Тройка".

"Сотрудники сервиса каждый день помогают пассажирам построить удобный маршрут, отвечают на разные вопросы — по навигации, достопримечательностям, правилам провоза багажа", - говорится в сообщении.

При этом данный сервис продолжает активно развиваться.

"В этом году на всех стойках появились цифровые планшеты. На "Марьиной Роще" БКЛ установлена уникальная цифровая стойка "Живое общение" с аватаром чат-бота Александры. Она отвечает на вопросы пассажиров всё время работы метро", - говорится в сообщении.

28 декабря в Москве открыли три новые станции Троицкой линии метро. В торжественной церемонии принял участие мэр Сергей Собянин.