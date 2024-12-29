На Солнце произошла мощная вспышка

Российские ученые в рентгеновском диапазоне зафиксировали на Солнце мощную вспышку. Как отмечается, у нее самый высокий класс Х.

"Событие началось в 10:08 по московскому времени. Пик излучения зарегистрирован в 10:18. Взрывная фаза события продолжалась около получаса. Предварительный балл события — X1.1", - сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Ранее Илон Маск рассказал, что Земля совсем скоро по космическим меркам станет непригодной для жизни. По его мнению, главная опасность для нашей планеты исходит от Солнца.

Согласно выводам ученых, из-за расходования запасов водорода Солнце будет становится горячее и ярче. Примерно к возрасту 10 миллиардов лет звезда превратится в красного гиганта.