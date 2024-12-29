Акула напала на туристов в Египте

Один турист стал жертвой акулы около побережья Марса-Алама в Египте. Об этом в воскресенье сообщило министерство окружающей среды страны.

Кроме того, еще один человек пострадал. Ведомство отмечает, что инцидент произошел за пределами зоны для плавания.

Как рассказал РИА Новости генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев, по имеющимся данным, россияне не пострадали при нападении акулы.

"По имеющимся данным, россияне не пострадали. По информации, которой располагает генконсульство, погибший и пострадавший - граждане Италии", - сообщил он.

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