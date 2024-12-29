Посол Украины в ООН Мельник высказался о членстве в НАТО

Украина может согласиться на гарантии безопасности в обход Североатлантического альянса. Об этом заявил посол Украины в ООН Андрей Мельник.

"Членство Украины в НАТО остается на повестке дня. Тем не менее, вопрос о гарантиях безопасности имеет для нас центральное значение как временное решение", - отметил он (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что страны НАТО находятся на пределе возможностей в оказании военной помощи Украине. Европейские члены Альянса не могут противостоять России без участия США.

При этом НАТО и США недовольны применением Киевом дальнобойных ракет. В Вашингтоне считают, что Украина могла бы быть более рассудительной.