Российская армия продолжает наносить высокоточные удары по военным целям и объектам украинского ВПК. Как сообщают в нашем Минобороны, наступательные действия идут практически по всей линии соприкосновения.

Накануне группировкой "Центр" в ДНР освобождён стратегически важный населённый пункт Новотроицкое. Под ударами российской артиллерии один за другим рушатся опорные пункты ВСУ на юге Донецкой республики. Только за минувшей день штурмовым отрядам при поддержке батарей удалось выбить бандеровцев и взять под контроль три посёлка.

В Курахово наши бойцы захватили здание местной теплоэлектростанции. По сути, это последний мощный укрепрайон ВСУ в городе. И уже нет сомнений в том, что боевики в Курахово, кто не сдался, доживают последние часы. Военные эксперты приводят и общие цифры - на сегодня российские войска освободили 70% территории Донбасса.

В Курской области освобождён посёлок Черкасская Конопелька. Одновременно группировка "Север" давит ВСУ в окрестностях Кругленького, Суджи и Викторовки. Бойцов прикрывают ударные вертолёты.