В Минобороны рассказали о подвиге сержанта Адаева

Представлены новые герои спецоперации. Младший сержант Игорь Костромин и его штурмовая группа, скрытно подобравшись к вражескому опорнику, открыли шквальный огонь. Понеся большие потери, противник отступил. А Игорь с подчинёнными успешно закрепились на новом рубеже.

Сержант Арген Адаев, командир отделения мотострелков, во время наступления неприятеля, лично уничтожил группу радикалов. Несмотря на миномётные обстрелы и атаки превосходящих сил ВСУ, наши бойцы смогли удержать позиции до подхода подкрепления, сообщает "ТВ Центр".