Фицо призвал лидеров ЕС уделить внимание решению Украины прекратить транзит газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал лидеров ЕС срочно уделить внимание решению Украины прекратить транзит газа в Европу. Текст открытого письма председателям Евросовета и Еврокомиссии он выложил в воскресенье, 29 декабря, в своих соцсетях.

Премьер Словакии охарактеризовал ситуацию как беспрецедентную и призвал к срочному рассмотрению вопроса. Он подчеркнул, что решение Украины может нанести вред гражданам Евросоюза.

В письме Фицо также заявил, что поддержка Украины со стороны ЕС является "саморазрушительной" для Европы.