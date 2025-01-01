Родившиеся в 2025 году дети станут частью нового поколения Бета

Дети, которые родятся в 2025 году, станут первыми представителями поколения Бета. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщила газета New York Post со ссылкой на социолога и футуролога Марка Маккриндла.

По словам социолога, к новому поколению будут относиться все, кто появится на свет до 2039 года. К 2035 году их численность составит 16% населения Земли.

Газета отмечает, что поколение Бета будет расти в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация станут неотъемлемой частью повседневной жизни, а главными угрозами будут изменение климата и стремительная урбанизация.