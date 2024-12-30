В возрасте 100 лет умер экс-президент США Джимми Картер

В возрасте 100 лет ушёл из жизни 39-й президент США Джимми Картер. Соболезнования в связи с его смертью выразили Джо Байден и Дональд Трамп, сообщает РИА Новости. 9 января 2025 года указом Байдена объявлено днём национального траура.

Картер возглавлял Белый дом в 1977-81 годах. Он стал рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США - 43 года. Также он – обладатель рекорда продолжительности жизни среди всех американских президентов.

Возглавив США Картер помиловал несколько сотен тысяч уклонистов войны во Вьетнаме, возвратил Панамский канал Панаме. Во время его правления США объявили бойкот Московской Олимпиаде 1980 года.

За свою миротворческую деятельность, проводимую уже после президентства, в 2002 году получил Нобелевскую премию мира с формулировкой "за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всём мире и борьбу за права человека".