Российская сторона перестала следить за высказываниями Владимира Зеленского. Этот деятель постоянно что-то заявляет, но, когда дело касается киевского режима, Москва верит не заявлениям, а фактам - отметил глава нашей дипломатии Сергей Лавров в интервью ТАСС и добавил: Россия не собирается участвовать ни в каком саммите мира, если даже получит приглашение.

Тем временем, Зеленский анонсировал важное решение США в поддержку Украины. И собственно оно уже состоялось на прошлой неделе. А официально должно быть объявлено сегодня - новый и, возможно, один из последних, если не последний пакет военной помощи на миллиард 250 миллионов долларов. На фронте у ВСУ все меньше оружия и снарядов, а тут такой прощальный подарок от уходящей администрации Байдена.

В Верховной раде транш назвали "крохами с барского стола". Подал голос и скандально известный украинский дипломат Андрей Мельник. Весной, будучи послом Украины в Германии он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" за отказ приехать в Киев. Теперь Мельника назначили постпредом в ООН и он, в ожидании смены руководства ФРГ уже требует от ещё не избранных властей 80 миллиардов евро.

Больше всего Киев расстраивает, что Шольц так и не принял решения о поставках ракет "Таурус". Новый потенциальный канцлер Мерц вроде бы обещал, но всё ещё может измениться, особенно с учётом скорого вступления в должность Дональда Трампа. Ведь очевидно, что действия европейских властей во многом будут зависеть от его решений. А новая администрация, как известно, намерена серьёзно пересмотреть помощь Украине.