Четыре инцидента с самолётами Boeing зафиксированы за сутки

Сразу несколько аварийных ситуаций с самолётами Boeing произошли в мире за последние сутки. Две из них - в Южной Корее. Этой ночью пассажирскому лайнеру пришлось вернуться в город Кимпхо из-за неисправности шасси. Аварийная посадка прошла успешно.

Но такая же проблема за сутки до этого привела к трагедии в аэропорту Муана. По предварительной версии, Boeing 737 столкнулся в воздухе с птицами, а затем не смог выпустить шасси и врезался в ограждение. Погибли 179 человек. Выжить удалось лишь двоим. В стране объявлен недельный траур, начата проверка всех самолетов этой модели.

Жёсткую посадку по той же причине пришлось совершить и лайнеру в аэропорту канадского города Галифакс. После неудачных попыток выпустить шасси самолёт заскользил по полосе и загорелся. Никто не пострадал.

Удачно разрешился и инцидент в Норвегии. Там у Boeing во время посадки лопнула шина и отказала гидравлика, борт на малой скорости сошёл с полосы, сообщает "ТВ Центр".