По югу США пронеслись 38 торнадо

Четыре человека стали жертвами серии торнадо, которые пронеслись в выходные по югу США. 38 мощных атмосферных вихрей зафиксированы в Техасе, Арканзасе, Джорджии, Луизиане, Миссисипи и Северной Каролине.

Разрушены десятки зданий, повалены деревья, из-за обрывов линий электропередачи сотни тысяч жителей остались без света. В аэропортах отменены и задержаны более восьми тысяч авиарейсов, и это перед новогодними праздниками.

В зоне бедствия оказались около семи миллионов американцев. Местные власти подсчитывают ущерб, сообщает "ТВ Центр".