Собянин напомнил о режиме работы медицинских учреждений в новогодние каникулы

В новогодние праздники московские поликлиники и травмпункты будут работать по особому графику. Об этом сообщил у себя в соцсетях Сергей Собянин.

Взрослые поликлиники: 30 декабря — с 09:00 до 18:00; С 31 декабря по 8 января — с 09:00 до 16:00. Отделения помощи на дому: 30 декабря и с 2 по 7 января — с 09:00 до 18:00; 31 декабря, 1 и 8 января — с 09:00 до 16:00. Детские поликлиники: 30 декабря — с 09:00 до 15:00; помощь на дому с 30 декабря по 8 января — с 09:00 до 15:00. Взрослые травмпункты будут открыты в часы работы поликлиник. Детские — с 08:00 до 22:00. Круглосуточные — продолжат работать без изменений.

Мэр также проинформировал, что по телефонам 051 (с городского) и +7 495 051 (с мобильного) круглосуточно можно получить психологическую поддержку.