Собянин напомнил о режиме работы медицинских учреждений в новогодние каникулы

В новогодние праздники московские поликлиники и травмпункты будут работать по особому графику. Об этом сообщил у себя в соцсетях Сергей Собянин.
Взрослые поликлиники:
30 декабря — с 09:00 до 18:00;
С 31 декабря по 8 января — с 09:00 до 16:00.
Отделения помощи на дому:
30 декабря и с 2 по 7 января — с 09:00 до 18:00;
31 декабря, 1 и 8 января — с 09:00 до 16:00.
Детские поликлиники:
30 декабря — с 09:00 до 15:00;
помощь на дому с 30 декабря по 8 января — с 09:00 до 15:00.
Взрослые травмпункты будут открыты в часы работы поликлиник. Детские — с 08:00 до 22:00. Круглосуточные — продолжат работать без изменений.
Мэр также проинформировал, что по телефонам 051 (с городского) и +7 495 051 (с мобильного) круглосуточно можно получить психологическую поддержку.