Собянин рассказал о масштабной программе озеленения Москвы

В Москве продолжается реализация масштабной программы озеленения. Об этом рассказал на своём сайте Сергей Собянин.

В предстоящем сезоне будут посажены более 90 тысяч деревьев и кустарников. Растения подбираются специалистами так, чтобы они хорошо адаптировались к городской среде, были устойчивы к ветрам и морозам, радовали глаз москвичей и гостей города.

Мэр назвал самую популярную породу, это – клён. На втором месте – вязы и сосны, далее следуют яблони. Нижний ярус зелёных насаждений украсят сирень, барбарис, гортензия, кизильник и другие кустарники.

Деревья добавляют Москве чистого воздуха, красоты и уюта. С каждым годом на улицах столицы становится больше зелени. И это не может не радовать, отметил Собянин.