В Кремле рассказали, кого Путин поздравил с Новым годом

В преддверии Нового года и православного Рождества президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы руководителям некоторых государств, сообщили в Кремле.

В их числе президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент и премьер-министр Армении Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Боливии Луис Альберто Арсе, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент и глава правительства Индии Драупади Мурму и Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын, президент Сербии Александр Вучич, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также Путин поздравил с праздником бывших глав иностранных государств и правительств. Телеграммы из Кремля направлены Раулю Кастро, Нурсултану Назарбаеву и Герхарду Шрёдеру.