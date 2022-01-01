Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населённый пункт Новооленовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Также в минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли точечные удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов и пунктам управления беспилотниками.

Средства ПВО за последние 24 часа сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 65 беспилотников ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях - был введён режим КТО.