"ТВ Центр" публикует кадры с передовых позиций в Луганской Народной Республике. В блиндаже бойцы наряжают ёлку. По всей линии фронта военнослужащим придётся встречать Новый год на боевом посту.

Даже на самые опасные участки стараются доставить подарки и письма. А если позволяет оперативная обстановка - на позициях проводят концерты.

При этом боевая работа не остановлена. Удары российской артиллерии один за другим рушат опорные пункты ВСУ. Тяжёлый 2024 год заканчивается для ВСУ чередой поражений. В Курахово противник вынужден всё быстрее откатываться на запад. Быстро идёт продвижение Армии России в Часов Яре и Дзержинске.

Флаг ВДВ установлен в Черкасской Конопельке в курском приграничье. Вместе с этим группировка войск "Север" давит ВСУ в окрестностях Кругленького, Суджи и Викторовки. Бойцов прикрывают ударные вертолёты.