Окончательный выбор между сторонником и противником вооружения Украины так и не смогли сделать граждане Хорватии. В первом туре президентских выборов с большим отрывом победил действующий президент страны, который активно критикует Брюссель за бездумную помощь киевским националистам. Однако впереди второй тур 12 января.

Меньше процента не хватило Зорану Милановичу, чтобы победить на президентских выборах. И хотя его главный конкурент - бывший министр образования Драган Приморац - получил на 30% голосов меньше, всё равно, обоих ждёт второй тур. Миланович - на посту лидера Хорватии пять лет. И, кажется, он уверен: в итоге, его изберут снова.

Европейцы с любопытством следили за ходом голосования. Назвать Хорватию страной, которая бы оказывала ключевое влияние на ход событий в ЕС, нельзя. Да и президент в этой парламентской республике, в основном, исполняет церемониальные функции.

Однако фигура Милановича провоцирует интерес. Он открыто выступил против России после начала СВО. Но затем внезапно стал отклоняться от генеральной линии цивилизованного западного мира. Теперь в сознании европейцев Миланович - в рядах еnfant terrible Европы где -то между Орбаном и Фицо. Всё началось с того, что он приравнял украинских радикалов сразу и к немецким, и к хорватским нацистам.

Между "За дом – готовы!" и "Слава Украине!" нет разницы. Это приветствия самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев. Это факт!

А затем Миланович стал снова и снова повторять: Европа должна перестать оказывать военную поддержку Киеву. В частности, осудил идею обучать украинских солдат в европейских странах. Это принесёт в ЕС войну. А потом и вовсе он заявил - НАТО уже на 100% вовлечена в конфликт. Сторонники главного конкурента Милановича на выборах - на этом и пытаются сыграть: как вы можете голосовать за пророссийского кандидата? Хотя, в хорошем отношении к России Милановича, в общем-то, заподозрить непросто.

К слову, Миланович санкции против России называет бессмысленными. Об этом говорят и факты. Греция, например, без российских туристов каждый год теряет миллиард евро, сообщил посол Российской Федерации в этой стране Андрей Маслов. С того момента как официальные Афины отменили прямые рейсы в Москву, заблокировали карты отечественных банков, Грецию посетили всего 15 тысяч россиян.

В Европе активно сейчас считают ущерб, который принесёт странам ЕС ещё и отказ Зеленского от транзита российского газа. По данным премьер-министра Словакии, сумма потерь ежегодно будет составлять около двух миллиардов евро.