В московском метро заработали новые подземные пересадки

В московском метро сегодня открыли две новые подземные пересадки. Комфортный, а главное быстрый переход доступен со станций Большой кольцевой линии "Авиамоторная" и "Электрозаводская" на радиальные ветки. Пассажиры теперь смогут сэкономить до десяти минут в пути.

Исторический для метрополитена и всех пассажиров момент: заграждения, перекрывающие пересадку между станциями "Электрозаводская" БКЛ и одноименной станцией синей линии, сняты. Проход под землёй открыт ровно в 10:00. Пассажиры не верят, смотрят на указатели и робко идут, на всякий случай фиксируя момент для своего архива.

Метростроители говорят: подземный коридор длиной 200 метров дался непросто. Рядом река Яуза, её близость существенно усложняла работу - приток воды до 450 кубов в час. Для защиты перехода применены современные технологии.

"По сводам применены зонты водоотводящие, это не те зонтики, которые люди применяют, а это группа панелей, которая делает отвод воды от пассажирской зоны, в случае протечек через тюбинговую отделку", - пояснил начальник комплекса АО "Мосметрострой" Сергей Калужский.

Когда второго вестибюля не было, чтобы перейти на другую сторону железной дороги, жителям надо было проходить путепровод через Казанскую железную дорогу. Сегодня взамен этого - комфортный переход, который по времени занимает ровно вдвое меньше времени.

Долгие годы панно "Икар" украшало торцевую стену станции "Авиамоторная". После реконструкции оно вернулось. И теперь находится в переходе между двумя станциями. Самое удивительное, что открыли его 30 декабря 1979 года. Ровно 45 лет назад.

Пересадка между двумя "Авиамоторными" сооружалась в открытом котловане рядом с действующими объектами метро. Станция Калининской линии находится примерно на 40 метров глубже станции БКЛ, в связи с чем пересадочный узел имеет непростую структуру. Распределительный зал пересадки, примыкающий к платформенному участку станции БКЛ, состоит из трех уровней – двух нижних технических, скрытых от глаз пассажиров, и верхнего уровня, по которому можно пройти к эскалаторам. От них на радиальную линию ведет подземный коридор протяженностью порядка 105 метров.