Волшебство на "Мосфильме": маленьких москвичей пригласили на киноёлку

Новогодняя ёлка встречает в эти дни гостей на "Мосфильме". Оригинальный сюжет, яркие костюмы и музыка впечатляют всех, от мала до велика.

В коридорах "Мосфильма" - яблоку негде упасть. Людей так много, что хватит на массовку в десятке полнометражных картин. Но работать никто не собирается. Селфи - на фоне костюмов из картин Гайдая. Настоящий грим - в сказочных декорациях. Рядом - Баба Яга из фильмов Роу, с волшебными шишками, исполняющими желания.

"Мосфильм" в год своего столетия дарит праздник на уникальной киноёлке, яркой и музыкальной. Команда опытных кинематографистов, увенчанных всеми возможными наградами и премиями, рассказывает увлекательную историю. Все герои - оригинальные, никаких ремейков! Повелительница морей Глафира, трансформирующиеся медузы, влюблённая одинокая гусеница, бизнес-птица. И все они - в лихо закрученном сюжете.

"Уникальность в соединении двух видов искусства - кинематографа и театрализованных представлений. Мы действительно единственные, кто смог это соединить. Потому что мы – на "Мосфильме", в самом сердце творческой жизни страны", - говорит Татьяна Гаврилова, продюсер проекта "Киноёлка на "Мосфильме".

Дети сидят не шелохнувшись. Потрясающие костюмы, спецэффекты и удивительная, проникающая в душу, музыка. А также полное погружение в шторм на корабле, выполненном в натуральную величину. Технический директор проекта признаётся: при открытом занавесе за час времени показать смену сразу шести сказочных сцен не могут нигде. Только на "Мосфильме".

"За счёт изменения в геометрии мы создаём полное ощущение, что направление внимания и движения корабля у нас меняется. Плюс контент на экране изменяется. И Дед Мороз к этому причастен", - рассказал Константин Павлюченко.

Это действительно - новогодняя сказка. Когда на свой вековой юбилей "Мосфильм" устраивает дождь из воздушных шаров и дарит не просто праздник, а простое человеческое счастье, достойное самого большого экрана.