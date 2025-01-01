Менее чем за месяц до своего ухода из Белого дома Джо Байден подписал указ о выделении Украине почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи. В этот пакет войдут ракеты, снаряды, военная техника.

Президент США пообещал, что США и дальше продолжат неустанно работать над укреплением положения Украины в конфликте до окончания его президентского срока в январе 2025 года, сообщает ТАСС.

В Москве не раз заявляли, что передача Киеву оружия не изменит ситуации на поле боя. К тому же она мешает урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и является игрой с огнём.

Любые военные грузы – законная цель для Армии России, подчёркивали в Кремле и Минобороны. За время проведения спецоперации уничтожены сотни единиц западной военной техники, установки ПВО и другое вооружение.