В новогоднюю ночь жители России увидят северное сияние

Две вспышки высочайшего класса произошли на Солнце, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Накануне также была зафиксирована сильная вспышка. Не исключено, что в ночь на 1 января северное сияние увидят жители не только полярных регионов, но и европейской части России.

Вспышки на Солнце сопровождаются выбросами плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Метеозависимым людям рекомендуется соблюдать режим и принять необходимые лекарства.

Ранее синоптики пообещали москвичам небольшой морозец в новогоднюю ночь. Температура опустится до минус четырёх градусов, пройдёт небольшой снег. В последующие дни ожидается дальнейшее понижение температуры.