Жителям Подмосковья посоветовали не выходить на лёд

Более 70 водоёмов с опасной толщиной льда выявили работники Московской областной противопожарно-спасательной службы. Гражданам не рекомендуют выходить на лёд.

Достаточная толщина льда не установилась из-за перепадов температуры в декабре. В этом месяце не было сильных морозов, а столбики термометров часто поднимались выше нулевой отметки.

Ранее синоптики пообещали москвичам небольшой морозец в новогоднюю ночь. Температура опустится до минус четырёх градусов, пройдёт небольшой снег. В последующие дни ожидается дальнейшее понижение температуры.