В Москве пенсионерка отдала мошенникам 500 тысяч рублей

Полиция задержала жителя Подмосковья, которому пенсионерка передала 260 тысяч рублей. 76-летнюю жительницу столицы обманули мошенники.

Они позвонили женщине и, представившись сотрудниками различных ведомств, убедили её в том, что она якобы финансирует преступную деятельность. Для того, чтобы избежать ответственности, пенсионерке надо передать курьеру 500 тысяч рублей.

Осознав свою ошибку, пожилая москвичка обратилась в полицию. Оперативникам удалось взять с поличным курьера, у которого изъяли ещё 260 тысяч рублей. Как пояснил 19-летний житель Подмосковья, он забрал эту сумму у другой пенсионерки незадолго до задержания.