Утром 31 декабря в одиннадцати областях Украины звучали сигналы тревоги. Местные издания сообщали о взрывах в Киеве и Шостке.

Наше Минобороны в очередной раз напоминает, что Вооружённые силы России наносят высокоточные удары только по военным целям и объектам ВПК в отличие от украинских боевиков.

За ночь наши ПВО уничтожили 68 беспилотников ВСУ в восьми российских регионах. Не заставил себя ждать и ответ после атаки радикалов на город Льгов в Курской области.

Сводки с фронта – у Екатерины Гоголевой (смотрите видео).