Не допустил прорыва радикалов: подвиг ефрейтора Амирханова

Минобороны России представило новых героев спецоперации. Старший сержант Андрей Щемелинин обнаружил группу диверсантов, которые направлялись в сторону наших позиций. Первыми же выстрелами Андрей уничтожил вражеского пулеметчика, а потом и большую часть боевиков, не допустив прорыва обороны.

Ефрейтор Кирилл Амирханов во время контратаки штурмовой группы ВСУ, выждал, когда неприятель окажется на открытой местности и метким огнём ликвидировал всех радикалов. Попытка врага вернуть утраченные позиции провалилась, сообщает "ТВ Центр".