Опубликованы кадры освобождения из плена российских военных

Кадры с освобождёнными из плена российскими военными показала Татьяна Москалькова. Уполномоченный по правам человека встретила военных, возвращённых по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории.

Она поблагодарила их за службу, мужество и терпение, поздравила с наступающим Новым годом. "Совсем скоро наши ребята обнимут родных и близких и встретят Новый год на родной земле", - отметила омбудсмен.

Как ранее сообщили в Минобороны, Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 150 на 150. Сейчас наши военные находятся в Белоруссии.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ, отметили в Министерстве обороны.