Парковка в Москве будет бесплатной все праздники

Парковка в Москве будет бесплатной все новогодние праздники. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

С 30 декабря по 8 января парковаться на улицах Москвы можно бесплатно даже на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работать платно.

Ранее сообщалось, что Красная площадь будет закрыта для посещения с 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января. ГУМ-каток будет работать по расписанию.

Синоптики пообещали, что в новогоднюю ночь в Москве температура опустится до минус четырёх градусов. Днём ожидается небольшой снег. В первые дни нового года температура понизится.