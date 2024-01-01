Президент США Джо Байден в предпоследний день года с гордостью объявил о выделении Украине помощи на сумму почти в два с половиной миллиарда долларов. Как отметили в нашем посольстве в Вашингтоне, уходящая администрация Белого дома стремится опустошить карманы американских налогоплательщиков.

Украинский Минфин отчитался по итогам года. Примечательно, что речь в докладе идёт не о собственных доходах, о них в условиях войны и речи быть не может. Бюджет страны всё время прирастал подачками Запада. С января по декабрь Киев получил почти 42 миллиарда долларов. Причём все ссуды были предоставлены в виде льготных кредитов.

Крупнейшими донорами нацистского режима стали Евросоюз, США, Япония, Канада, Великобритания, Международный валютный фонд и Всемирный банк. В частности, с последним Минфин Украины на днях подписал соглашение о кредите на 15 миллиардов долларов, который будет обеспечен доходами от замороженных российских активов. Воровство международного масштаба продолжается. Москва уже не раз предупреждала - ответные меры будут зеркальными.

Впрочем, и на Западе есть здравомыслящие политики, бизнесмены и простые граждане. Один из пользователей соцсетей после выделения США Украине 2,5 миллиарда долларов на военные нужды, заявил, что Зеленский "провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен". В ответ Илон Маск написал: "Чемпион всех времен!".

В свою очередь американского предпринимателя в новогодней речи упомянул Олаф Шольц. Очень уж обидно канцлеру ФРГ, что в преддверии судьбоносных для него выборов в феврале Маск практически открыто поддерживает оппозиционную партию "Альтернатива для Германии".