В Южной Корее выдан ордер на арест отстранённого президента

В Южной Корее впервые в истории выдан ордер на арест действующего, хотя и отстранённого от власти, президента страны, а также разрешение на обыск. Такой вердикт вынес Западный окружной суд Сеула после того, как Юн Сок Ёль трижды не явился на допрос.

Его обвиняют в попытке организации мятежа и злоупотреблении властью. Поводом стало введение президентом военного положения 3 декабря. Адвокаты Юн Сок Ёля называют выдачу ордера незаконной.

Кроме того, при попытке ареста отстранённого от власти главы государства вооружённое сопротивление может оказать его охрана - президентская Служба безопасности, сообщает "ТВ Центр".