Космонавты с орбиты поздравили россиян с наступающим Новым годом

Поздравления с наступающим Новым годом звучат сегодня с борта МКС. Члены экипажа Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов будут встречать праздник по московскому времени. А по хьюстонскому россияне поздравят находящихся на станции американских коллег.
В своём видеообращении к соотечественникам наши космонавты назвали Новый год самым тёплым, душевным и семейным праздником.
Иван Вагнер, космонавт "Роскосмоса":
"Мы желаем всем вам провести предстоящие праздничные дни в кругу семьи и друзей. В круговороте ежедневных забот мы часто забываем, что рядом с нами находятся любящие нас люди, которые нуждаются в заботе и внимании. Творите добро, дарите счастье и улыбки окружающим".
Александр Горбунов, космонавт "Роскосмоса":
"Находясь в сотнях километров от нашего общего дома – Земли, мы, космонавты, как никто ощущаем нехватку общения с родными и близкими. Но даже в космосе мы ощущаем любовь и поддержку своих семей. Хотя до настоящей встречи с ними у нас впереди ещё несколько месяцев. Мы желаем вам мира, процветания, благополучия. С Новым годом!".