Космонавты с орбиты поздравили россиян с наступающим Новым годом

Поздравления с наступающим Новым годом звучат сегодня с борта МКС. Члены экипажа Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов будут встречать праздник по московскому времени. А по хьюстонскому россияне поздравят находящихся на станции американских коллег.

В своём видеообращении к соотечественникам наши космонавты назвали Новый год самым тёплым, душевным и семейным праздником.

Иван Вагнер, космонавт "Роскосмоса":

"Мы желаем всем вам провести предстоящие праздничные дни в кругу семьи и друзей. В круговороте ежедневных забот мы часто забываем, что рядом с нами находятся любящие нас люди, которые нуждаются в заботе и внимании. Творите добро, дарите счастье и улыбки окружающим".

Александр Горбунов, космонавт "Роскосмоса":