Аэропорт Казани закрыли в целях безопасности

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы. Там введены временные ограничения в целях безопасности полётов, сообщили в Росавиации.

В ведомстве добавили, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Утром 21 декабря Казань подверглась массированной атаке дронов. В общей сложности восемь объектов в городе были атакованы. Шесть беспилотников врезались в жилые дома в трёх районах. Как сообщили в Минобороны России, атака велась в три волны с разных направлений.