Министр обороны Андрей Белоусов проверил подготовку морской пехоты Черноморского флота. Он прибыл на полигон в Южном военном округе.

Бойцы-контрактники проходят там боевое слаживание, а также знакомятся с азами тактико-специальной, огневой, медицинской и инженерной подготовки. Занятия проводят офицеры, принимающие участие в СВО.

Командующий Черноморским флотом Сергей Пинчук доложил Белоусову, что его подчинённые учатся применять на практике меры противодействия беспилотникам. Министру показали лабораторию, в которой готовят боевые расчёты БПЛА.

Белоусов поблагодарил морпехов за мужество и героизм и вручил особо отличившимся бойцам высокие награды.