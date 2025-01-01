Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с наступающим 2025 годом.

"Мы провожаем 2024 год. И по традиции в кругу родных и друзей вспоминаем о прожитых днях, подводим итоги и размышляем о будущем. Что нам удалось и к чему мы стремимся. У каждого из нас свои планы и заботы. Но, собственно говоря, из миллионов этих планов и складывается судьба города и страны", - сказал мэр.

По его словам, уходящий год для всех стал годом мужества и решимости, годом единства и сплоченности. Тысячи москвичей выполняли свой долг на фронте.

Собянин также отметил, что в 2024-м город успешно развивался.

"И за это, друзья, я говорю вам огромное спасибо. Совсем скоро наступит Новый год. Пусть он принесет благополучие в ваши семьи. Пусть вас согревает тепло близких и любящих сердец. Пусть сбудутся мечты и исполнятся желания. С праздником, дорогие москвичи! С новым, 2025 годом!" - заключил мэр.