Возвращение российских военных из плена. Подробности

Лучший подарок к Новому году. 150 российских военнослужащих были освобождены из украинского плена. Накануне их доставили в Белоруссию. Впереди - долгожданная встреча с близкими.

Реабилитацию и необходимое лечение бойцы будут проходить в учреждениях Минобороны. Но сейчас сильней всего они ждут главного момента - когда наконец увидят своих близких. С военнопленными уже встретилась омбудсмен Татьяна Москалькова. Она поблагодарила их за службу.

Мы очень рады, что наше Министерство обороны очень много работало за ваше возвращение. Наш президент очень переживал. Вы уже почти дома, здесь на белорусской земле. Вас всех с наступающим Новым годом, с Рождеством! Здоровья, удачи и всего самого доброго!

Те, кто сейчас на передовой, тоже готовятся встречать Новый год. Бойцы группировки войск "Центр" украсили праздничными гирляндами блиндажи и землянки. В меню - любимые новогодние блюда. Салаты нарезают, конечно, под "Иронию судьбы".

Создание праздничной атмосфере в зоне боевых действий - процесс необходимый. Даже незначительные новогодние атрибуты, вроде маленькой ёлки, помогают бойцам сохранять боевой дух и веру в обязательную победу.

Бойцы с удовольствием поздравляют с наступающим праздником всех россиян. Желают, конечно, мирного неба, а также - новогоднего волшебства, которого в эту особую ночь ждут все.