В Крыму к Новому году украсили секвойи и кактусы

Главное новогоднее дерево в Крыму вовсе не ёлка, а секвойядендрон - настоящий исполин растительного мира, 12-метровый гигант, растущий у главного входа в Никитский ботанический сад, украшают уже в восьмой раз. Игрушки - только самодельные и обязательно размером не менее 30 сантиметров, под стать размашистым лапам этого мамонтового дерева.

В Крыму наряжают не только хвойники, но и кактусы. Мексиканская традиция хорошо прижилась на Черноморском побережье, где достаточно колючих гигантов. Шишки есть, иголки тоже, растения вечнозеленые – чем не символ Нового года.

Игрушки и мишура для кактусов и суккулентов – лишь дополнительное украшение. У них и своё убранство красочное. У опунции – настоящая гирлянда из фиолетовых плодов, у декабриста и бугенвилии – мишура мелких цветков.

"К Новому году у нас зацветают некоторые суккуленты и растения, на родине которых сейчас весна. Вот, например, пахиподиум ламера, ещё шлюмбергера и красула", - рассказывает агроном кактусовой оранжереи Никитского ботанического сада Ольга Зубко.

Новый год в Крыму на земле и под землей. В пещере Таврида – тоже естественное убранство. Здесь сияют и фосфорицируют минералы кальцита. А ёлка не совсем традиционная.

Екатерина Самохина, заместитель директора по взаимодействию со СМИ комплекса "Пещера Таврида" КФУ имени Вернадского: "Пещера Таврида была образована подпорными водами снизу, поэтому вид она имеет обратный и статус у нее тоже наоборот. Естественно в пещере наоборот должна быть и ёлка наоборот. Не каждый раз увидишь подвешенную словно сталактит ёлку вниз головой".

Главная сказка ждёт воспитанников "Артека". Декабрьская смена традиционно отмечает праздник в стране детства возле костра и под шум моря. Впрочем, под рокот волн отметить Новый год в Крыму можно на всём побережье: в античной Керчи с видом на Крымский мост, в русской Ривьере - Ялте, городе счастья, как его называют местные жители или в маленькой Византии – величественном Новом Херсонесе в Севастополе.