"Зима в Москве": как пройдут новогодние каникулы в усадьбах Деда Мороза

Москвичей и гостей столицы всех возрастов пригласили в усадьбу Деда Мороза. Там всех ждут увлекательные игры, розыгрыши, шутливые представления, световые и цирковые шоу и многое другое.

Для взрослых и детей подготовили весёлые квесты, розыгрыши и конкурсы. Вход на территорию усадьбы в парке "Кузьминки" свободный.

Ещё в Москве работает филиал усадьбы Деда Мороза, он расположился в Центре управления волшебством в ландшафтном парке "Митино". Туда на новогодние каникулы приедет клоун-мим-театр, пройдут световое шоу и шоу барабанщиков.

Ещё один филиал усадьбы Деда Мороза находится в парке Олимпийской Деревни. Туда съедутся коллеги зимнего волшебника из Китая, Бразилии и ЮАР.

Наконец, в третьем филиале, который расположен в Измайловском парке, пройдут выступления аниматоров, сообщает портал мос.ру.