Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам ВСУ на территории Украины. Поражена инфраструктура военного аэродрома и предприятие, производящее снаряды.

Минувшей ночью в небе над российскими регионами подразделения ПВО отражали очередную попытку террористической атаки националистов. По данным Минобороны, уничтожено 68 вражеских беспилотников.

В зоне спецоперации бойцы "Центральной" группировки уничтожили немецкий танк "Леопард" и два американских БТР, сообщает "ТВ Центр".