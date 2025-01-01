Новогодний тираж "Русского лото" посвятили 30-летнему юбилею лотереи

Испытать удачу в первый день 2025 года предлагают организаторы "Русского лото". Уже завтра состоится грандиозный розыгрыш "Новогоднего миллиарда". Этот тираж станет действительно особенным, поскольку он посвящён 30-летнему юбилею лотереи. Победителей, обещают, будет очень много.

Около точек продаж "Столото" - неизменные очереди. Возможно, среди этих людей есть будущие миллионеры или даже миллиардер. Об этом будет известно уже 1 января: в 15:30 в прямом эфире в "Русском лото" разыграют главный приз – тот самый "Новогодний миллиард".

В "Столото" обещают: победителями станут миллионы людей. Ведь помимо главного миллиарда, будет разыграно множество других денежных призов, сто человек получат по миллиону. Всего участники праздничного тиража выиграют более трёх миллиардов рублей. Повезти может любому.

В этом году "Русское лото" отмечает 30-летний юбилей. Участники новогоднего тиража предвкушают не только победу, а сам процесс, ведь игра лото - для многих добрая традиция.

В прошлом году 1 января изменилась жизнь Светланы и Юрия Семёновых, логопеда и токаря из Тюмени. У них раньше других совпали 15 чисел на одном из полей билета. Они выиграли миллиард рублей.

В России нет ни одного другого лотерейного розыгрыша, в котором разыгрывается миллиард в качестве главного приза.

Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу "Столото": "Новогодний тираж "Русского лото" проходит уже восьмой раз. За период проведения было разыграно более 18 миллиардов рублей, и именно в новогодних тиражах появилось более тысячи лотерейных миллионеров".

А ещё - три миллиардера. Поймать свою птицу удачи не поздно. Билеты есть в продаже, в том числе, в торговых точках, на сайте и в мобильном приложении "Столото".