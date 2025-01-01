Тысячи москвичей встретили Новый год в парках и на площадях

Насыщенная программа с десятками мероприятий и масса впечатлений - всё это празднование Нового года в Москве. Яркая иллюминация, фестивали, ярмарки, катки - вот основные места притяжения горожан и гостей столицы. Праздничным было абсолютно всё. И в первую очередь, конечно, настроение.

На центральных улицах Москвы - тысячи людей со всех уголков страны. Они собрались, чтобы погрузиться в атмосферу волшебства. Многие уже давно привыкли отмечать Новый год в столице. А кто-то делал это впервые. Но впечатления у всех незабываемые.

Прямо на улицах люди поздравляли друг друга с наступившим 2025 годом. Пожелания разные, но все одинаково важные - чтобы все были счастливы, чтобы все были здоровы.

Народные гуляния проходили по всей Москве. Однако основные точки притяжения, безусловно, в центре. Веселились на Манежной площади и на Никольской улице. К Большому театру люди приезжали заранее, чтобы лучше рассмотреть яркие и красочные инсталляции. Здесь по-особенному ощущается дух праздника.

Кто-то решил провести всю ночь на катке в Парке Горького. Вместо традиционного застолья - лёгкая тренировка на льду в компании родных и друзей. Желающих встретить Новый год на катке невероятно много. Некоторые целенаправленно ехали из других городов именно в Парк Горького.

Итоги уходящего года в столице подвёл мэр Москвы Сергей Собянин. Его новогоднее поздравление транслировали на медиаэкранах в разных частях города.

Жителей и гостей столицы до конца новогодних праздников ждет насыщенная программа. Одним из самых ярких мероприятий стал фестиваль "Путешествие в Рождество".