Грандиозными салютами, фейерверками и музыкальными шоу встретили Новый год в разных странах. И везде, а особенно в зонах вооружённых конфликтов, люди говорили о надежде на мир.

Если не количеством, то качеством масштабных светомузыкальных шоу готовы соревноваться с китайцами арабские монархии Ближнего Востока. Фантастические представления прошли в Катаре, Бахрейне, Объединённых Арабских Эмиратах. И самое впечатляющее, пожалуй, в Дубае – на высочайшем в мире небоскрёбе "Бурдж-Халифа".

Внимание всего мира приковано к Сирии. Несмотря на тревожную ситуацию, в центре Дамаска праздничная иллюминация и многотысячные толпы. Люди устали от войн и хотят только мира.

В празднично украшенном Тбилиси - тоже ночные гуляния. Но настроения совершено другие. Прозападная оппозиция и теперь уже бывшая президент Зурабишвили раздают всем печеньки и с весёлыми улыбками на лицах не оставляют попыток устроить грузинский майдан.

О необходимости вооружаться и готовиться к трудностям говорит в новогоднем поздравлении президент Франции Эммануэль Макрон. И грандиозный размах празднований на Елисейских полях в Париже выглядит на фоне этих заявлений ярким и даже каким-то кричащим контрастом.

В Западной Европе, как будто, всё, как и прежде: зарево огней над Бранденбургскими воротами в Берлине, последний удар лондонского Биг-Бена, многотысячные толпы вокруг римского Колизея. Разве что в Афинах, вероятно, из-за проблем с энергетикой новогодний салют над Акрополем прошёл в тишине и максимально скромно.

Ввиду особых политических обстоятельств повышенные меры безопасности ввели в Нью-Йорке – чтобы попасть на Таймс-Сквер, зрителям пришлось преодолеть не один полицейский кордон.