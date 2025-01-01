Путин пожелал россиянам благополучия и процветания

Владимир Путин в своём традиционном новогоднем поздравлении пожелал каждой российской семье благополучия и процветания. Президент отметил, что в ушедшем году граждане России ставили перед собой большие цели и достигали их, преодолевали испытания, потому что были вместе.

Глава государства сказал: нам предстоит ещё многое решить, но все россияне точно знают, что абсолютной ценностью для них была, есть и будет судьба России. Путин отметил роль военных, которые сейчас защищают страну и обеспечивают её народу прочные гарантии мира и безопасности.

"Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас!", - сказал президент и напомнил, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества.

"Когда мы вместе, всё исполнится! С Новым годом, дорогие друзья!", - завершил поздравление Владимир Путин.

Ранее с Новым годом москвичей поздравил Сергей Собянин. Мэр поблагодарил их за вклад в развитие города. Он пожелал жителям столицы семейного благополучия и исполнения желаний.

Перед Новым годом министр обороны России поздравил военных с праздником. Андрей Белоусов посетил один из полигонов в Южном военном округе и ознакомился с ходом подготовки морпехов Черноморского флота.