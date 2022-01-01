Как изменится жизнь россиян с 1 января

С 1 января в России вступает в силу нововведений. Будут проиндексированы социальные выплаты. По всей стране минимальный размер оплаты труда вырастет на 3198 рублей или на 16,5% и достигнет 22 440 рублей. Вместе с МРОТ увеличится и прожиточный минимум. Средняя величина по России составит 17 733 рубля.

С начала 2025 года вырастет и размер минимальной страховой пенсии, которую проиндексируют на 7,3%. Эта мера затрагивает и работающих пенсионеров.

Сегодня начнёт действовать прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Традиционные 13% продолжат удерживать, если доходы не превышают 2 400 000 тысяч рублей в год.

С 1 января в среднем в полтора раза вырастут штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения. В частности, за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения с 30 000 до 45 000 рублей.

Также в ГАИ напомнили, что тем, у кого срок действия водительского удостоверения закончился в январе 2022 года, надо срочно оформить новые права.