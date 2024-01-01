Бойцам на передовую доставили новогодние подарки

Новый год отметили российские военные в зоне спецоперации. Их достижения впечатляют: за 2024 год от боевиков были освобождены 214 населённых пунктов. Среди успехов - взятие Авдеевки, Угледара и Селидова. Вскоре под наш контроль перейдет Курахово. Там бойцы выслеживают остатки националистов.

В глаза бросается не масштаб потерь ВСУ, а состояние города. Серьёзных разрушений в Курахово немного. Российская артиллерия и авиация работают ювелирно. И, в том, чтобы по максимуму сохранить жилой фонд, восстановить его и помочь людям вернуться в свои дома и состояла одна из главных задач. Сегодня к рассвету стало известно - националистов выбили из последнего укрепрайона в промзоне.

Встречая новый год и провожая старый, бойцы подводили итоги. В уходящем наши войска зачистили от неонацистов более 2,5 тысячи квадратных километров территории только в ДНР. Отодвинули фронт от самого Донецка на расстояние от 20 до 40 километров.

К лучшему экипажу "Града" Первой танковой армии, Дед Мороз пришёл прямо на передовую. Бойцы признались – не ожидали. Такое впервые за время службы в зоне СВО. И пока не прозвучала команда "к бою" или не зажужжал над блиндажом дрон ВСУ, артиллеристы торопились поздравить сослуживцев, родных и близких.