Путин поручил правительству обеспечить выполнение нацпроектов

Владимир Путин сегодня утвердил ряд поручений по итогам Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 5 декабря. Так, необходимо одобрить ключевые показатели и задачи до 2030 года, определённые на заседании, с учётом их доработки.

Счётной палате следует проанализировать за последние пять лет итоги реализации нацпроектов, а правительству обеспечить выполнение новых, направленных на развитие экономики, повышению рождаемости, достижения превосходства в технологической сфере.

Кроме того, будет создан справочник по нацпроектам и рабочие группы для их координации, сообщает "ТВ Центр".