Метро и МЦК будут работать бесплатно в новогоднюю ночь

В Москве открыли три новых пешеходных перехода. Как рассказал сегодня в соцсети мэр Сергей Собянин, один из них построен под путями Савёловского направления, два других перекинулись над трассой Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. И это добавило удобства в передвижении по столице.

Ранее в мэрии сообщили, что в праздничную ночь в Москве метро, МЦК и наиболее популярные маршруты автобусов, электробусов и трамваев будут работать без перерыва. Проезд на общественном транспорте с восьми вечера и до шести утра будет бесплатным. Также бесплатными в праздничные дни - будут и городские парковки, за исключением тех, что со шлагбаумом.

31 декабря автомобилистам советуют не выезжать на улицы. Снегопад накрыл столицу. Синоптики обещают, что осадки не прекратятся до вечера. Так что коммунальные службы прометают улицы и проводят обработку проезжей части от льда, сообщает "ТВ Центр".