Шахматисты из РФ и Норвегии разделили первое место на чемпионате по блицу

Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке. Об этом в среду, 1 января, сообщила Международная шахматная федерация.

В финальном матче оба шахматиста выиграли по две партии. Три дополнительные партии закончились вничью.

В результате по предложению норвежца было принято решение присвоить чемпионский титул обоим гроссмейстерам. В федерации отметили, что впервые в истории титул чемпионов мира по блицу разделят два гроссмейстера.