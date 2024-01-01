"Газпром" остановил транзит газа в Европу через Украину

"Газпром" остановил подачу российского газа Европе через Украину. 31 декабря 2024 года закончился договор о транзите топлива. Как сообщили в пресс-службе компании, прокачка газа была прекращена в 8 часов утра 1 января.

Также Минэнерго Украины утром 1 января заявило о прекращении транспортировки российского газа. Прекращение транзита там связали с национальной безопасностью.

Соглашение Москвы и Киева действовало пять лет. В середине прошлого года Украина объявила, что не собирается его пролонгировать. В некоторых странах Европы, особенно в Словакии, это вызвало негативную реакцию.