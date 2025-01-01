В Москве в новогоднюю ночь родились 60 детей

В ночь на 1 января в Москве появились на свет 60 детей. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В новогоднюю ночь родились 28 мальчиков и 32 девочки. За 16 минут до боя кремлёвских курантов в перинатальном центре ГКБ №31 имени Савельевой появился на свет ребёнок весом 4 килограмма 140 граммов. Первым в 2025 году родился малыш весом 3 килограмма 380 граммов. Ему помогли появиться на свет в роддоме №1 при ГКБ имени Иноземцева.

В столице мамы при рождении детей получают в подарок набор для новорождённого из 44 предметов. В нём есть всё необходимое для ухода за малышом в первые недели жизни, сообщает АГН "Москва".

Известно, что в Подмосковье в ночь на 1 января родились 25 детей - 11 девочек и 14 мальчиков.